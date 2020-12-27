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MasterChef'te kim elendi? Özgül mü Emir mi elendi? MasterChef 2020 finalistleri kimler oldu?

27.12.2020 23:53 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Özgül mü Emir mi elendi? MasterChef 2020 finalistleri kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef eleme turunda Emir ve Özgül karşı karşıya geldi. MasterChef 130. son bölümünde şeflerin verdiği puanlar sonrasında finale çıkan üçüncü isim belirlendi. MasterChef'te bu sezon bir ilk yaşandı ve Somer Şef yemeğini beğendiği yarışmacı için kaşık attı. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'te finale kalan yarışmacılar ve veda eden isim.

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de üçüncü finalist belli oldu. MasterChef 2020'de ilk finalist Serhat olmuştu. İkinci finalist ise Barbaros olarak belirlenmişti. MasterChef'te Özgül ve Emir, finalistler arasına kalabilmek için tezgah başına geçti.

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SOMER ŞEF KAŞIK ATTI!

MasterChef Türkiye'de 119. haftanın eleme finalinde ilginç anlar yaşandı. Ana ürünü pırasa olan yemekleri tadan ve puanlama için yarışmacıların karşısına geçen şeflerden Somer Şef, Emir'in yemeğini çok beğendiğini söyleyerek kaşık attı.

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MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk turda yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle alinazik kebabı yaptılar. Üç tur gerçekleşecek olan yarışmanın ilk turunu Özgül kazandı. 19 puanla Özgül birinci olurken Emir 18 puanla ikinci oldu.

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MasterChef 2020'de ikinci oyun yaratıcılık oyunu oldu. Oyunda yarışmacılara ana malzeme olarak pırasa verildi. Bu oyunda yemeği hazırlamaları için yarışmacıların 45 dakika süreleri vardı. 2. eleme oyununu ise Emir kazandı. Emir 26 puan alırken Özgül 22 puanda kaldı.

Bu sonuçla birlikte son puan durumunda Emir 44, Özgül 41 puana yükseldi.

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Günün son oyunda yarışmacılar yapacakları yemekleri kendi seçti. İki yarışmacı da dünya mutfağından yemek seçimini Fransa'dan yana kullandı. Emir, bir tatlı olan Gateau St. Honore yaptı. Özgül ise beef bourguignon hazırladı. Bunun için yarışmacıların 50 dakika süresi vardı. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Son oyunda verilen puanlar sonucunda Emir'in puanı 64, Özgül'ün puanı 57 oldu.

Bu sonuçla son finalist Emir oldu. Özgül ise MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu.
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MasterChef'e 4. olarak veda eden Özgül gözyaşlarını tutamadı.

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MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef'te haftanın ilk eleme oyununda kazanan isim Serhat olmuştu. İkinci günde ise Barbaros, Özgül ve Emir yarıştı. Günün sonunda rakiplerinden daha fazla puan alan Barbaros 2. finalist olmayı başarmıştı. Son finalist ise Emir oldu. Emir, Barbaros ve Serhat MasterChef final haftasında şampiyonluk için mücadele edecek.

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