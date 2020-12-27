MasterChef'te kim elendi? Özgül mü Emir mi elendi? MasterChef 2020 finalistleri kimler oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de üçüncü finalist belli oldu. MasterChef 2020'de ilk finalist Serhat olmuştu. İkinci finalist ise Barbaros olarak belirlenmişti. MasterChef'te Özgül ve Emir, finalistler arasına kalabilmek için tezgah başına geçti.

SOMER ŞEF KAŞIK ATTI!

MasterChef Türkiye'de 119. haftanın eleme finalinde ilginç anlar yaşandı. Ana ürünü pırasa olan yemekleri tadan ve puanlama için yarışmacıların karşısına geçen şeflerden Somer Şef, Emir'in yemeğini çok beğendiğini söyleyerek kaşık attı.

MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk turda yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle alinazik kebabı yaptılar. Üç tur gerçekleşecek olan yarışmanın ilk turunu Özgül kazandı. 19 puanla Özgül birinci olurken Emir 18 puanla ikinci oldu.

MasterChef 2020'de ikinci oyun yaratıcılık oyunu oldu. Oyunda yarışmacılara ana malzeme olarak pırasa verildi. Bu oyunda yemeği hazırlamaları için yarışmacıların 45 dakika süreleri vardı. 2. eleme oyununu ise Emir kazandı. Emir 26 puan alırken Özgül 22 puanda kaldı.