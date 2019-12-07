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MasterChef'te kim elendi? Renkli kişiliğiyle dikkat çeken yarışmacı veda etti! İşte MasterChef 6 Aralık son bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 00:22 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık Cuma yayınlanan 62. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununda takımlar suşi yaparak yarıştı. Eleme oyununda ise üç yarışmacı Kilis pie yaparak yarıştı. Kuralların değiştiği MasterChef'in yeni sisteminde elenen ilk yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef'te kim gitti? Yasin mi, Cemre mi yoksa Batuhan mı elendi? Somer Şef'in elenen isme söyledikleri ise dikkat çekti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar.

MasterChef'te kim elendi? Renkli kişiliğiyle dikkat çeken yarışmacı veda etti! İşte MasterChef 6 Aralık son bölümde yaşananlar

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 6 Aralık Cuma ekrana gelen 62. son bölümünde veda eden isim belli oldu. MasterChef'te Somer Şef'in "Kızım bana 'Ne yap et asla onu eleme' demişti. Şimdi başım derde girdi" sözleri dikkat çekti.

MASTERCHEF'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te değişen kurallar gereği bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununda eşit oy çıkınca 7 yarışmacı da elemede yarıştı. Bu oyun sonunda ilk aday kırmızı takımdan Yasin oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda ise ikinci eleme adayı Cemre oldu. MasterChef'in son bölümünde ise kırmızı ve mavi takımlar bu defa suşi yaparak yarıştı.

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Jürinin oyları sonucunda ise kazanan mavi takım oldu. Böylece Yasin ve Cemre'nin ardından, üç kişiden oluşan kırmızı takımda Batuhan da direkt olarak elemeye kalan son yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan isimler olan Yasin, Cemre ve Batuhan yarışmada kalabilmek için ter döktü. Şeflerin istediği Kilis pie yemeğini 45 dakikalık süre içinde yapan yarışmacılar jüri karşısına çıktı.

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Şeflerin tadımı sonrasında üç yarışmacı arasında en iyi yemeği yapan Cemre oldu. Son ikiye ise Yasin ve Batuhan kaldı.

Somer Şef ise bu hafta elenen ismin Yasin Obuz olduğunu açıkladı. Yasin ve Batuhan birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde veda etti.

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YASİN'İ ALNINDAN ÖPTÜ

Yasin'in elenmesinin ardından ise duygusal anlar yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu'nun "Kızım bana 'Ne yap et asla onu eleme' demişti. Şimdi başım derde girdi" sözleri herkesi güldürdü. Şefler aşçı olmamasına rağmen mücadelesiyle son 7 isim arasına kalan Yasin'e övgüler yağdırdı. Mehmet Yalçınkaya Yasin'i alnından öperken, Yasin ise usta şefin elini öperek yarışmaya veda etti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Survivora hoşgeldin Yasin...
guzide neden duruyor o daha yeteneksiz ki yazık oldu buna
bummmm
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