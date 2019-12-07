MasterChef'te kim elendi? Renkli kişiliğiyle dikkat çeken yarışmacı veda etti! İşte MasterChef 6 Aralık son bölümde yaşananlar

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 6 Aralık Cuma ekrana gelen 62. son bölümünde veda eden isim belli oldu. MasterChef'te Somer Şef'in "Kızım bana 'Ne yap et asla onu eleme' demişti. Şimdi başım derde girdi" sözleri dikkat çekti.

MASTERCHEF'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te değişen kurallar gereği bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununda eşit oy çıkınca 7 yarışmacı da elemede yarıştı. Bu oyun sonunda ilk aday kırmızı takımdan Yasin oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda ise ikinci eleme adayı Cemre oldu. MasterChef'in son bölümünde ise kırmızı ve mavi takımlar bu defa suşi yaparak yarıştı.

Jürinin oyları sonucunda ise kazanan mavi takım oldu. Böylece Yasin ve Cemre'nin ardından, üç kişiden oluşan kırmızı takımda Batuhan da direkt olarak elemeye kalan son yarışmacı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan isimler olan Yasin, Cemre ve Batuhan yarışmada kalabilmek için ter döktü. Şeflerin istediği Kilis pie yemeğini 45 dakikalık süre içinde yapan yarışmacılar jüri karşısına çıktı.