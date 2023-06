MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 21 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 7. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye başladı. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı yarışmada çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide olmuştu. Peki, MasterChef All Star'ın 6. yarışmacısı kim oldu? İşte 20 Haziran 2023 Salı günü MasterChef All Star kadrosuna giren isim...

MASTERCHEF ALL STAR 7. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk altı isim belli olmuştu.

21 Haziran Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 7. yarışmacısı da belli oluyor. Kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı MasterChef All Star'ın ana kadrodaki yedinci yarışmacısı olacak. Kalan yarışmacılar ana kadro mücadelesine kaldıkları yerden devam edecekler.

İLK ALTI İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Diğer isimler ise şu şekilde:

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

Sefa

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022