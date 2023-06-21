MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 21 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 7. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye başladı. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı yarışmada çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide olmuştu. Peki, MasterChef All Star'ın 6. yarışmacısı kim oldu? İşte 20 Haziran 2023 Salı günü MasterChef All Star kadrosuna giren isim...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk altı isim belli olmuştu.
21 Haziran Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 7. yarışmacısı da belli oluyor. Kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı MasterChef All Star'ın ana kadrodaki yedinci yarışmacısı olacak. Kalan yarışmacılar ana kadro mücadelesine kaldıkları yerden devam edecekler.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.
Diğer isimler ise şu şekilde:
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat
Sefa
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022