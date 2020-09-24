MasterChef'te kim kazandı? İşte 23 Eylül MasterChef Türkiye'de masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, sırasıyla Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in verdiği eğitimlerden geçen yarışmacılar arasından biri kişi birinci oldu ve ödülü kazandı.

23 EYLÜL MASTERCHEF 2020'DE MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar takım önlüklerini çıkarıp beyaz önlüklerini giydi ve şeflerden masterclass dersleri aldı. İlk olarak 16 yarışmacı, Mehmet Şef'in verdiği tabak düzeni, tabaklama üzerine eğitim aldı. Eğitim sonunda yarışmacılar, gösterilen teknikleri kullanarak tabak sunumu hazırladılar.

Şefler, tek tek dolaşarak yarışmacıların hazırladığı tabak sunumu örneklerini inceledi. Sonra değerlendime yaptılar ve 9 kişi sonraki tura geçti. Danilo Zanna'dan masterclass alma şansını yakalayan isimler ise Serhat, Furkan. Özgül, Barbaros, Tanya, Eray, Emir, Ebru ve Duygu oldu.



İkinci turda sekiz yarışmacı, Danilo Şef'ten burger eğitimi aldı. Eğitim sonrasında yarışmacılar önce hamburger ekmeği yaptı. Şefler, yapılan hamburgerlerin tadımını yaptıktan sonrasında finale kalan isimleri açıkladı. Masterclass oyununda son tura kalan yarışmacılar Duygu, Özgül, Furkan ve Eray oldu.