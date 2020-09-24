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MasterChef'te kim kazandı? İşte 23 Eylül MasterChef Türkiye'de masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 00:40 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye son bölümde masterclass heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın verdiği eğitimlerle birlikte yarışmacılar üç ayrı turda mücadele etti. Son turda ise Somer Şef'in verdiği eğitimden sonra en başarılı dört isim yarıştı. Peki MasterChef'te masterclass oyununu kim kazandı? Masterclass ödülü ne oldu? İşte MasterChef'te kazanan yarışmacı.

MasterChef'te kim kazandı? İşte 23 Eylül MasterChef Türkiye'de masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, sırasıyla Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in verdiği eğitimlerden geçen yarışmacılar arasından biri kişi birinci oldu ve ödülü kazandı.

23 EYLÜL MASTERCHEF 2020'DE MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar takım önlüklerini çıkarıp beyaz önlüklerini giydi ve şeflerden masterclass dersleri aldı. İlk olarak 16 yarışmacı, Mehmet Şef'in verdiği tabak düzeni, tabaklama üzerine eğitim aldı. Eğitim sonunda yarışmacılar, gösterilen teknikleri kullanarak tabak sunumu hazırladılar.

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Şefler, tek tek dolaşarak yarışmacıların hazırladığı tabak sunumu örneklerini inceledi. Sonra değerlendime yaptılar ve 9 kişi sonraki tura geçti. Danilo Zanna'dan masterclass alma şansını yakalayan isimler ise Serhat, Furkan. Özgül, Barbaros, Tanya, Eray, Emir, Ebru ve Duygu oldu.

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İkinci turda sekiz yarışmacı, Danilo Şef'ten burger eğitimi aldı. Eğitim sonrasında yarışmacılar önce hamburger ekmeği yaptı. Şefler, yapılan hamburgerlerin tadımını yaptıktan sonrasında finale kalan isimleri açıkladı. Masterclass oyununda son tura kalan yarışmacılar Duygu, Özgül, Furkan ve Eray oldu.

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Masterclass finalinde son ikiye kalan isimler Eray ile Duygu oldu. Şeflerin oybirliği ile açıkladığı karara göre masterclass ödülünü kazanan Eray oldu.

ERAY

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Masterclass oyununu kazanan Eray, Türkiye'de dünyanın en iyi 100 restoran arasına giren iki restorandan birine sahip olan Maksut Aşkar tarafından verilecek masterclass alma şansı yakaladı.

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