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MasterChef'te Mehmet Şef'i kızdıran sözler! ''Benden kemik gelmeyecek sana!''

04.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde, Dilara ve Tahsin arasında yaşanan sözlü tartışma ortalığı karıştırdı. Tahsin'in ''Benden kemik gelmeyecek sana'' sözleri üzerine, Mehmet Şef olaya müdahale etti.

MasterChef'te Mehmet Şef'i kızdıran sözler! ''Benden kemik gelmeyecek sana!''

MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümünde, stüdyo, gergin anlara sahne oldu. Kırmızı Takım yarışmacısı Dilara ve Mavi Takım yarışmacısı Tahsin arasında izleyiciyi şaşırtan bir tartışma yaşandı. Tahsin, Dilara'ya ''İstediğin kadar afkur. Benden kemik gelmeyecek sana'' cevabı verince, Dilara ''Kendine gel'' diyerek Tahsin'i uyardı. Mehmet Şef, iki yarışmacıya da kızarak, Masterchef'te kimsenin birbirine böyle sözler söyleyemeyeceğini belirtti. Afkurmak, Karadeniz'de 'köpek gibi havlamak' anlamında kullanılır.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Mehmet Şef müdahale etmek zorunda kaldı!

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tahsin'in bu sözleri, sosyal medyada da büyük tepki çekti. İzleyiciler, Tahsin'in tavrını 'saygısızca' buldu. Programın YouTube kanalında, bu görüntülerin kesilmiş olması ise birçok sosyal medya kullanıcısının ''Kim kayırılıyor?'' şeklinde yorumlar yapmasına neden oldu.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Mehmet Şef müdahale etmek zorunda kaldı!

TAHSİN ÖZÜR DİLEDİ

Tahsin, Dilara'dan kuliste özür dilediğini belirten bir paylaşım yaptı. Dilara da Instagram hesabından, yarışma ortamında zaman zaman bu tür gerginlikler yaşandığını belirten bir açıklama paylaştı.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Mehmet Şef müdahale etmek zorunda kaldı!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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