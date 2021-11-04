MasterChef'te Mehmet Şef'i kızdıran sözler! ''Benden kemik gelmeyecek sana!''

MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümünde, stüdyo, gergin anlara sahne oldu. Kırmızı Takım yarışmacısı Dilara ve Mavi Takım yarışmacısı Tahsin arasında izleyiciyi şaşırtan bir tartışma yaşandı. Tahsin, Dilara'ya ''İstediğin kadar afkur. Benden kemik gelmeyecek sana'' cevabı verince, Dilara ''Kendine gel'' diyerek Tahsin'i uyardı. Mehmet Şef, iki yarışmacıya da kızarak, Masterchef'te kimsenin birbirine böyle sözler söyleyemeyeceğini belirtti. Afkurmak, Karadeniz'de 'köpek gibi havlamak' anlamında kullanılır.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tahsin'in bu sözleri, sosyal medyada da büyük tepki çekti. İzleyiciler, Tahsin'in tavrını 'saygısızca' buldu. Programın YouTube kanalında, bu görüntülerin kesilmiş olması ise birçok sosyal medya kullanıcısının ''Kim kayırılıyor?'' şeklinde yorumlar yapmasına neden oldu.

TAHSİN ÖZÜR DİLEDİ

Tahsin, Dilara'dan kuliste özür dilediğini belirten bir paylaşım yaptı. Dilara da Instagram hesabından, yarışma ortamında zaman zaman bu tür gerginlikler yaşandığını belirten bir açıklama paylaştı.



