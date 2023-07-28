MasterChef'te Mehmet Şef sonunda patladı! O harekete dayanamadı

MasterChef All Star sezonu ile TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna’nın yer aldığı yarışmada dün akşam eleme adayları Eda ve Büşra oldu. Bu akşam ise yarışmanın yeni bölümü ekrana gelecek ve büyük ödül sahibini bulacak.

MasterChef yeni bölüm fragmanına Mehmet Şef’in çileden çıkması damga vurdu. Jüri üyelerinin tavsiyelerini dinlemeleri konusunda sıklıkla uyarıda bulunan Mehmet Yalçınkaya sonunda dayanamadı.

“Burada şeflerin sözünün bitmeden sözünün kesilmeden sıkıldım” diyen Yalçınkaya “Yeter” diye bağırdı. Ünlü isim bağırırken önünde duran masaya da vurdu.

Ünlü şefin bağırmasının ardından Sergen ve Azize’nin yüz ifadeleri dikkat çekti.

POTAYA GİDEN SON İSİM BÜŞRA OLDU

Dün akşam Kırmızı Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin eleme potasına Eda'yı gönderdi. Oylama sonrasında eşit oy alan Esra ve Büşra arasından potaya giden isim Büşra oldu.

MasterChef'te bu haftanın şimdiye kadar belirlenen eleme adayları Rıfat, Tolga, Mert, Çağatay, Eda ve Büşra olarak belirlendi.



