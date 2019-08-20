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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'yı ağlatan yarışmacı! MasterChef 3. yeni bölüm ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 02:47 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk tur seçmelerinin yapıldığı MasterChef'in yeni bölümlerinde, jüri karşısına çıkan bir kadın yarışmacı hikayesiyle herkesi duygulandırdı. Yarışmadaki sert tutumuyla dikkat çeken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise kadın yarışmacının anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Peki MasterChef 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm fragmanı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması 2. sezonu hızlı açtı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkan yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için hünerlerini sergiledi

MasterChef'in 24 Ağustos Cumartesi ekrana gelecek olan 3. bölümünde ise duygusal anlar yaşanacak. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları dikkat çekti.

Jüri karşısına çıkan bir kadın yarışmacı, eşinin böbrek nakli olması nedeniyle aylarca hastanede refakatçi olarak kaldığını ve aynı zamanda pastacılık eğitimine de devam ettiğini söyledi. Yarışmacının anlattıkları karşısında duygulanan Yalçınkaya ise, "
Anadolu kadınlarında bu vardır. Yuvaları için benim annem dahil çok fedakarlık yapmışlardır. Ben yemekten önce sizi takdir etmek istiyorum" dedi.

MasterChef Türkiye'nin 3. yeni bölümü 24 Ağustos Cumartesi günü 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

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