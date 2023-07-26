MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya zam istedi! "Biri yok diğeri 4 hafta sonra geldi..."

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef Türkiye'nin All Star yarışmacı oldukça hareketli başladı. Sezon başlamadan önce jüriye dair pek çok iddia ortaya atıldı. Somer Şef'in programı bıraktığı jürilerin maaş konusunda anlaşılamadı söylenirken 3 şef de ekranda bot gösterdi.

Ancak zaman zaman şefler işleri yüzünden programlara gelemiyor. Mehmet şef bu duruma şakayla karışık isyan etti.

Mehmet Şef yarışma sırasında "Kaderim aynı buradan patrona dönmek istiyorum, birisi yine yok, biri dört hafta gelmez birisi aradayız dükkana gitmiş efendim ben zam istiyorum. Zam istiyorum yeter" dedi.

Somer Şef ise duruma gülerek "Danillo yolda geliyor ama çok yükümüzü alıyorsun şef bu bahaneyle de tekrar teşekkür edeyim" dedi.





