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MasterChef’te Somer Şef’in annesi çok şaşırttı! Yaptığı tabağı görenler hayran kaldı... Meğer annesi de…

14.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te her hafta perşembe akşamları şeflerin verdiği eğitimlerin ardından yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için mücadele ediyorlar. Yeni bölümde MasterClass verecek olan isimlerden biri de Somer Şef’in annesi oldu. Bu akşam imza yemeklerinden biri yapacak olan Somer Şef’in annesi Ülkü hanımın mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

MasterChef’te Somer Şef’in annesi çok şaşırttı! Yaptığı tabağı görenler hayran kaldı... Meğer annesi de…

MasterChef’te bu akşam MasterClass eğitimini şeflerin anneleri verecek. Çocukken de yemekle ilgili olan Sivrioğlu'nun annesinin de kendisi gibi şef olduğu ve dünyaca ünlü şefin bu yeteneğini annesinden aldığı öğrenildi. Somer Sivrioğlu’nun annesi Ülkü hanım imza yemeklerinden biri olan zeytinli ve baklalı fava yapacak.

fava

Yayınlanan bölümde Mehmet Şef’in, ‘Somer çıraklık yaptı mı yanınızda?' diye soruyor. Ülkü hanım ise, 'Bahsetmeyelim bu konulardan, çok kötü bir çıraktı çünkü. Portakalı kesmeyi bilmezdi. Bıçağa sürerdi portakalı.’ yanıtını veriyor.

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