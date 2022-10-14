MasterChef’te Somer Şef’in annesi çok şaşırttı! Yaptığı tabağı görenler hayran kaldı... Meğer annesi de…

MasterChef’te bu akşam MasterClass eğitimini şeflerin anneleri verecek. Çocukken de yemekle ilgili olan Sivrioğlu'nun annesinin de kendisi gibi şef olduğu ve dünyaca ünlü şefin bu yeteneğini annesinden aldığı öğrenildi. Somer Sivrioğlu’nun annesi Ülkü hanım imza yemeklerinden biri olan zeytinli ve baklalı fava yapacak.

Yayınlanan bölümde Mehmet Şef’in, ‘Somer çıraklık yaptı mı yanınızda?' diye soruyor. Ülkü hanım ise, 'Bahsetmeyelim bu konulardan, çok kötü bir çıraktı çünkü. Portakalı kesmeyi bilmezdi. Bıçağa sürerdi portakalı.’ yanıtını veriyor.

