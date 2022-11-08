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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

08.11.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yemek programı MasterChef'te dokunulmazlığı kimin aldığı ve eleme adayının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere takımlar mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrıldı. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef programında, 8 Kasım akşamında yaşanan gelişmeler araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyun sonucunda dokunulmazlık belli oluyor. Kaybeden taraf ise bir eleme adayı çıkarıyor. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununun galibi henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.

MAVİ TAKIM

Fatma Nur (Kaptan)
Metin
Gamze
Görkem
Tolga
Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM

Ayaz (Kaptan)
Büşra
Yağız
Kıvanç
Barış
Burak

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