Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef programında, 8 Kasım akşamında yaşanan gelişmeler araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyun sonucunda dokunulmazlık belli oluyor. Kaybeden taraf ise bir eleme adayı çıkarıyor. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Takım oyununun galibi henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
Fatma Nur (Kaptan)
Metin
Gamze
Görkem
Tolga
Burak Kaya
Ayaz (Kaptan)
Büşra
Yağız
Kıvanç
Barış
Burak