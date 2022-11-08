Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef programında, 8 Kasım akşamında yaşanan gelişmeler araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyun sonucunda dokunulmazlık belli oluyor. Kaybeden taraf ise bir eleme adayı çıkarıyor. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununun galibi henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.

MAVİ TAKIM

Fatma Nur (Kaptan)

Metin

Gamze

Görkem

Tolga

Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM

Ayaz (Kaptan)

Büşra

Yağız

Kıvanç

Barış

Burak

