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MasterChef'te torpil iddiası ortalığı karıştırdı! O yarışmacı stüdyoyu terk etti! "Tillahınız gelsin bir şey olmaz"

18.08.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star ödül oyunu gecesinde yaşanan tartışma bölüme damgasını vurdu. Oyunlar başlamadan yapılan değerlendirme esnasında yarışmacılar arasında tartışma çıktı. Tansiyonun oldukça yükseldiği tartışmaya şefler müdahale etti.

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. 100.000 TL büyük ödülü kazanabilmek için yarışan yarışmacılar arasında bir anda tartışma çıktı. İlk başta Rıfat ve Dilara'nın atışmasıyla başlayan tartışma giderek büyüdü. Tavırlarıyla tepki çeken Sergen stüdyoyu terk etti.

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2018 - 2022 yılları arasında yarışmış başarılı yarışmacılardan oluşan MasterChef All Star, tüm heyecanıyla devam ediyor.

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Son olarakgeçtiğimiz hafta Mert'in veda ettiği yarışmada bu akşam ödül oyunu oynanıyor.

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ORTAM BİR ANDA GERİLDİ!

Takım oyununa başlanmadan önce yapılan değerlendirmeler sırasında takımlar arasında tartışma çıktı. İlk olarak Rıfat'ın Dilara için söyledikleri ve ardından Dilara'nın 'Biz yapıyoruz onlar yapamıyorlar' demesiyle ortam bir anda gerildi.

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Oldukça sinirlenen ve konuşmakta zorlanan Dilara'ya kırmızı takım sert çıktı. Ardından Kıvanç konuşaya başladığında Sergen'in 'Sen sus daha yeni geldin' demesiyle tartışma alevlendi.

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STÜDYOYU TERK ETTİ

'Torpilli olduğumuzu söylüyorlar' diyen MasterChef Sergen, Azize'ye yarışmak istemediğini söyledi. Şeflerden izin almayarak stüdyodan çıkmaya çalışan Sergen'i şefler geri çağırdı.

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Yarışmak istemediğini söyleyen Sergen'e şefler izin verdi ve 2021 sezonunda yarışan Sergen yarışmaya katılmayarak stüdyodan çıktı.

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