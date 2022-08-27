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MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi? 27 Ağustos MasterChef'te ana kadro nasıl oldu?

27.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef’te yedekler bu akşam ana kadroya girmek için ellerinden geleni yapacak. İzleyiciler Masterchef yedek kadro nasıl, Masterchef yedeklere kim girdi sorusu sürekli olarak yanıt arıyor. Peki 27 Ağustos 2022 Masterchef yedekler nasıl oldu? İşte merak edilenler...

MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi? 27 Ağustos MasterChef'te ana kadro nasıl oldu?

Masterchef eleme adayları 27 Ağustos 2022 tarihli bölümde kozlarını paylaşıp ana kadroya girmek için bütün hünerlerini gösterecek. Seyirciler de Masterchef yedek kadro nasıl, Masterchef yedek kadroya kimler girdi sorusunu yöneltiyor. Yedek kadroda birçok farklı isim bulunuyor.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER

Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olacak ve böylece yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak. İşte Masterchef yedek kadrodaki isimler...

  • Makbule

  • Görkem

  • Sema

  • Göktuğ

  • Cenkay

  • Erkan

  • Ege

  • Vural

-Ayşegül

-Şule

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Masterchef ele
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