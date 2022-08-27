MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi? 27 Ağustos MasterChef'te ana kadro nasıl oldu?

Masterchef eleme adayları 27 Ağustos 2022 tarihli bölümde kozlarını paylaşıp ana kadroya girmek için bütün hünerlerini gösterecek. Seyirciler de Masterchef yedek kadro nasıl, Masterchef yedek kadroya kimler girdi sorusunu yöneltiyor. Yedek kadroda birçok farklı isim bulunuyor.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER

Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olacak ve böylece yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak. İşte Masterchef yedek kadrodaki isimler...

Makbule

Görkem

Sema

Göktuğ

Cenkay

Erkan

Ege

Vural

-Ayşegül

-Şule

