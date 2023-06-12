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MasterChef'ten ayrılmasıyla gündemdeydi... İşte Somer Sivrilioğlu'nun genç sevgilisi

12.06.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu yeni sezonda yer almamasıyla gündeme geliyor. MasterChef ile ününe ün katan Somer Şef'in şu sıralar özel hayatı da gündemde. Somer Sivrilioğlu'nun kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

MasterChef'ten ayrılmasıyla gündemdeydi... İşte Somer Sivrilioğlu'nun genç sevgilisi

MasterChef Türkiye All Star kadrosu merak konusu olurken 2018 senesinden beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrikaya'nın fragmanlarda yer almaması gündem oldu.

MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef görülmüyor. Mehmet ve Danilo Şef'e geçtiğimiz sezonlarda konuk şef olarak da yer alan Şef Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

MasterChef ile ününe ün katan şefin özel hayatı da merak konusu oldu. Kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile bir süredir birlikte olan Somer Şef eşinden boşanmıştı.

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Somer Sivrioğlu zaman zaman sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaşarak dikkat çekiyor.

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Genç kadının paylaşımları da sosyal medyada beğeni topluyor.

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