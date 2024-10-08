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MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'e belediye başkanından sürpriz iş teklifi! Yanıtı merak ediliyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 09:25
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MasterChef Türkiye'de seyircilerin ve jüri üyelerinin sevgisini kazanan ve ana kadroya girdiği andan itibaren mücadele eden Ayşe Ekiz, son yapılan eleme akşamında yarışmaya veda etmişti. Ayşe Ekiz'in elenmesinin ardından bir belediye başkanından sürpriz bir iş teklifi aldı.

MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'e belediye başkanından sürpriz iş teklifi! Yanıtı merak ediliyor...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, bu hafta yarışmaya veda etmişti.

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Afyonkarahisar'da Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Seyircilerin ve ünlü isimlerin desteğini alan Ayşe, güçlü rakipleri karşısında istenen tabakları son haftalarda çıkaramamıştı. Ayşe, "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" sözleriyle durumunu özetlemişti.

"HAKSIZLIK YAPILDI" TEPKİSİ...

Eleme potasında olan Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirmişti. Sosyal medyada da Ayşe'ye Şirin ve Ezgi'nin haksızlık yaptığını söylendi. Ayşe birçok destek alırken diğer yarışmacılara tepki yükselmişti.

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AYŞE'YE SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi’ne bağlı Çukurcak Köyü’nde yaşamını sürdüren ve MasterChef'le tanınan Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan sürpriz bir teklif geldi.

Afyon Türkeli Gazetesi'ne konuşan Köksal, Belediye bünyesindeki Gastronomi Birimine Ayşe Ekiz'i davet etti. Belediye Başkanı Köksal, “Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir.” dedi.

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“UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır.” ifadelerini kullandı.

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Masterchef
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