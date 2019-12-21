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MasterChef'ten elenen Batuhan Bayır kimdir? MasterChef Batuhan kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 02:32 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de finale günler kala son veda eden isim Batuhan Bayır oldu. MasterChef'te son 5 yarışmacı arasına kalan Batuhan, eleme oyununda Ekin ve Alican'ın gerisinde kalarak yarışmadan elendi. MasterChef'te bugüne kadar gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Batuhan'ın hayatı da yarışmanın izleyicileri tarafından merak edildi. Peki MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Batuhan'ın MasterChef'e veda sözleri.

MasterChef'ten elenen Batuhan Bayır kimdir? MasterChef Batuhan kaç yaşında ve nereli?

Finale doğru geri sayımın başladığı MasterChef'in 20 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümünde iddialı yarışmacı Batuhan elenen isim oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Batuhan, genç yaşına rağmen zorlu rakiplerini geride bırakmayı başardı ve MasterChef'in 5.'cisi oldu.

BATUHAN'DAN MASTERCHEF'E VEDA SÖZLERİ

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." dedi.

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MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Batuhan Bayır aslen Çukurovalıdır. İstanbul doğumlu Batuhan Bayır’ın annesi, dün katıldığı yarışmada kendilerinin Çukurovalı olduklarını kaydetmişti.

Batuhan 22 yaşında olmasına rağmen, yarışmaya katılmadan önce İstanbul'da bir çok restoranda çalışarak deneyim kazandı.

1997 doğumlu olan Masterchef Türkiye yarışmacısı Batuhan Bayır 22 yaşındadır.

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