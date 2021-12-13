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Masterchef'ten elenen Görkem'in ablası da TV ünlüsü çıktı! Esra Demiral yarışma programlarından tanıdık bir isim

13.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 2021'de ana kadroya giren fakat ilk elenen yarışmacı olan Görkem Demiral bu akşam eleme adayları arasına girdi. 23 yaşında olan Görkem Demiral'ın ablası Esra Demiral ile ekranlardan tanıdığımız biri.

Masterchef'ten elenen Görkem'in ablası da TV ünlüsü çıktı! Esra Demiral yarışma programlarından tanıdık bir isim

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MastrChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Görkem, Mert ve Eren'in elenmemek için mücadele ettiği eleme yarışınca, şefler yemeklere puan vererek değerlendirme yaptı. Gecenin sonunda ise Görkem en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

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MasterChef'te eleme potasında olan üç isim; Görkem, Eren ve Mert, iki aşamalı turda mücadele verdi. Yarışmacılar ilk turda sarımsak ürünü ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Oyunun ardından jüri tabakları oyladı. İkinci turda üç yarışmacı da Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmak için mutfağa girdi.

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İlk tur sonunda jüriden, Mert 21, Eren 18, Görkem ise 17 puan aldı. İkinci tur sonunda Mert 39, Eren 41 ve Görkem de 32 olarak yarışmayı tamamladı. Elenen isim ise Görkem oldu.

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ABLASI DA TV ÜNLÜSÜ

23 yaşında olan Görkem Demiral anne tarafından Faslı fakat aslen İzmirli. Birçok restoran ve otelde çalılan Görkem'in ablası ile ailenin en ünlüsü. Daha önce Kuaförün Sensin ve Temizlik Benim İşim'e katılan Esra Demiral.

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Masterchef
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