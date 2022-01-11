MasterChef'ten kim elendi? Sergen mi Hasan mı? 10 Ocak MasterChef 3. finalist kim oldu?

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef Türkiye’de Tahsin ve Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen ve Hasan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalmayı başardı. Bir yarışmacı ise MasterChef Türkiye'ye 4. olarak veda etti.

MASTERCHEF’TE İLK 3. FİNALİST KİM OLDU?

Çeyrek finalist iki yarışmacı Sergen ile Hasan, finale kalan son isim olmak için tezgah başına geçti. Şefler, yarışmacılardan üç farklı yemek yapmalarını istedi. Her yemek için şefler, on üzerinden puan verdi.

Günün ilk oyunda istenilen yemek Pekin ördeği idi. Verilen 1,5 saatlik süre sonunda Sergen 23, Hasan 21 puan aldı.

Günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Verilen ana ürün pomelo oldu. Kırk dakikalık süre sonunda Sergen ile Hasan arasındaki fark bire düştü. Sergen 42, Hasan 41 puanda son oyuna girdi.

Üçüncü oyun sonunda ise MasterChef'te 3. finalist belli oldu. Şeflerin verdiği puanlarla ilk 3 arasına giren yarışmacı Hasan oldu.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Sergen Özen ise 4. olarak yarışmaya veda etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

MasterChef Türkiye'ye veda eden Sergen Özen, duygusal anlar yaşadı.

Yarışmacı arkadaşlarının ve ünlü şeflerin alkışlarla destek olduğu Sergen, şeflere sarılarak veda etti.



