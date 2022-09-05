Masterchef tiryaki tarifi! Tiryaki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef yarışması tüm ülke tarafından merakla izleniyor. Yarışmada yapılan yemekler internet üzerinden oldukça araştırılıyor. 4 Eylül Pazar günü yarışmacı adaylar Mehmet Şefin imzalı yemeği olan tiryakiyi yaptılar. Karides kullanılarak yapılan bu enfes yemeğin nasıl yapıldığı oldukça merak konusu oldu. Aşağıda bulunan tariften tiryaki yemeğinin yapılışını öğrenebilirsiniz.

TİRYAKİ TARİFİ

Malzemeler

1 dana bonfile

Karides için;

Karides

Tereyağı

Kişniş

Limon

Hindiba için;

Hindiba

Tarhun

Limon

Zeytinyağı

Sosu için;

Soya sos

Su

Susam yağı

Mirin

Şeker

Taze Soğan

Sarımsak

Nişasta

Yapılışı

Dana bonfile, maldon tuz, susam yağı ve lime ile tatlandırıldıktan sonra ızgarada orta az seviyede pişirilir.

Sos için; taze soğan ince ince kesilir, sarımsak ince ince doğranır, soya sosu, su, susam yağı, mirin ve şeker bir tavada çektirilir. Son olarak nişasta ile bağlanarak taze soğan eklenir.

Karides kişniş ve limon ile tatlandırıldıktan sonra tereyağı ile tavada pişirilir.

Hindiba ise tarhun, limon ve zeytinyağına bulanarak ızgarada pişirilip terletilir.

Mavi haşhaş kavurulur.

Tabağa önce sos konulur, ardından et sosun üzerine konulur. Onun üzerine karides ve hindiba eklendikten sonra kavurulmuş haşhaş ile süslenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN!



