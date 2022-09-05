Masterchef tiryaki tarifi! Tiryaki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef yarışması tüm ülke tarafından merakla izleniyor. Yarışmada yapılan yemekler internet üzerinden oldukça araştırılıyor. 4 Eylül Pazar günü yarışmacı adaylar Mehmet Şefin imzalı yemeği olan tiryakiyi yaptılar. Karides kullanılarak yapılan bu enfes yemeğin nasıl yapıldığı oldukça merak konusu oldu. Aşağıda bulunan tariften tiryaki yemeğinin yapılışını öğrenebilirsiniz.
Malzemeler
Karides için;
Hindiba için;
Sosu için;
Yapılışı
Dana bonfile, maldon tuz, susam yağı ve lime ile tatlandırıldıktan sonra ızgarada orta az seviyede pişirilir.
Sos için; taze soğan ince ince kesilir, sarımsak ince ince doğranır, soya sosu, su, susam yağı, mirin ve şeker bir tavada çektirilir. Son olarak nişasta ile bağlanarak taze soğan eklenir.
Karides kişniş ve limon ile tatlandırıldıktan sonra tereyağı ile tavada pişirilir.
Hindiba ise tarhun, limon ve zeytinyağına bulanarak ızgarada pişirilip terletilir.
Mavi haşhaş kavurulur.
Tabağa önce sos konulur, ardından et sosun üzerine konulur. Onun üzerine karides ve hindiba eklendikten sonra kavurulmuş haşhaş ile süslenerek servis edilir.
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