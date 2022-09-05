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Masterchef tiryaki tarifi! Tiryaki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

05.09.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 4 Eylül Pazar günü yarışmacı adaylardan Tiryaki yemeği yapılması istendi. Ekran başındaki izleyiciler Tiryaki yemeğinin tarifini ve nasıl yapıldığını merak etti. Tiryaki yemeği nasıl yapılır diye araştırmalarda bulundular. Peki 'Tiryaki nasıl yapılır?' 'Hangi malzemeler kullanılır?' İşte tiryaki yemeğinin yapılışı...

Masterchef tiryaki tarifi! Tiryaki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef yarışması tüm ülke tarafından merakla izleniyor. Yarışmada yapılan yemekler internet üzerinden oldukça araştırılıyor. 4 Eylül Pazar günü yarışmacı adaylar Mehmet Şefin imzalı yemeği olan tiryakiyi yaptılar. Karides kullanılarak yapılan bu enfes yemeğin nasıl yapıldığı oldukça merak konusu oldu. Aşağıda bulunan tariften tiryaki yemeğinin yapılışını öğrenebilirsiniz.

TİRYAKİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 dana bonfile

Karides için;

  • Karides
  • Tereyağı
  • Kişniş
  • Limon

Hindiba için;

  • Hindiba
  • Tarhun
  • Limon
  • Zeytinyağı

Sosu için;

  • Soya sos
  • Su
  • Susam yağı
  • Mirin
  • Şeker
  • Taze Soğan
  • Sarımsak
  • Nişasta

Yapılışı

Dana bonfile, maldon tuz, susam yağı ve lime ile tatlandırıldıktan sonra ızgarada orta az seviyede pişirilir.

Sos için; taze soğan ince ince kesilir, sarımsak ince ince doğranır, soya sosu, su, susam yağı, mirin ve şeker bir tavada çektirilir. Son olarak nişasta ile bağlanarak taze soğan eklenir.

Karides kişniş ve limon ile tatlandırıldıktan sonra tereyağı ile tavada pişirilir.

Hindiba ise tarhun, limon ve zeytinyağına bulanarak ızgarada pişirilip terletilir.

Mavi haşhaş kavurulur.

Tabağa önce sos konulur, ardından et sosun üzerine konulur. Onun üzerine karides ve hindiba eklendikten sonra kavurulmuş haşhaş ile süslenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN!


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