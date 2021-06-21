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MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu

21.06.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 2021 sezonunu açıyor. Yeni yarışmacıları ile farklı lezzetlerin ekrana geleceği MasterChef Türkiye’de jüri koltuğunda yine Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturacak. MasterChef'in yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?

MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu

TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmak için gün sayan MasterChef Türkiye’de 2021 sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyordu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın sunuculuğunu ve jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8’in fenomen yemek yarışma programı, MasterChef Türkiye’nin 4. sezonu için geri sayım başladı.

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezon bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşmaya başlayacak. MasterChef Türkiye 4. sezonun ilk haftalarında ise yarışmacıları seçmeleri ekrana gelecek.

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MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı.

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Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini yaptığı 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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