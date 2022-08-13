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MasterChef Türkiye'de Danilo Şef'in hikayesi şefleri hayrete düşürdü! "Benim hayatımı kurtardı"

13.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonunda dün akşam yine ana kadroya girebilmek için yarışmacılar müthiş bir efor sarf etti. Ana ürün olarak yarışmacılara tere ürünü verildi ve yarışmacılar bu üründen yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Şeflerden Danilo Zanna'nın ise tere ile ilgili hikayesi dikkat çekti. Danilo Şef bu ürünün hayatını kurtardığını belirtti.

MasterChef Türkiye'de Danilo Şef'in hikayesi şefleri hayrete düşürdü! "Benim hayatımı kurtardı"

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonunda büyük heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. MasterChef'te ana kadroya girebilme mücadelesi sürerken, yarışmacılar ise bu yolda adeta ter döküyor. Şeflerden Danilo Zanna dün akşam anlattığı hikayesiyle adeta olay yarattı. Tere ürünü hakkında detay veren Zanna, "Benim hayatımı kurtardı" dedi.

"BENİM HAYATIMI KURTARDI"

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde Danilo Zanna'nın tere hikayesi tüyler ürpertti. Yarışmacılara verilen tere ürünü hakkında detay veren Danilo Şef, itirafıyla dikkat çekti.

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Mehmet Şef, ürünü yarışmacılara anlattığı esnada Danilo Şef araya girerek, "Tere benim hayatımı kurtardı" dedi.

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"ÇOK CİDDİ BİR ALERJİM VARDI"

Danilo Şef daha sonra sözlerine, "Benim çok ciddi bir alerjim vardı. Tereyi Türkiye'de bir doktor tavsiye etti. Çok ilaç alıyordum. Polen alerjim vardı üst seviyede. Tam atak sürecinde tere çiğnenmesi gerekiyor. Tere kullanmamın üzerinden 6 sene geçti ve ben daha hiç ilaç kullanmadım." diyerek terenin polen alerjisine iyi geldiğini anlattı.

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Danilo Şef'in anlattığı bu hikaye sonrasında terenin özelliğini duyan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'da adeta hayrete düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna masterchef türkiye
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