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MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? Eray ve Ayyüce gerildi

DİZİ HABERLERİ  | 26.08.2020 08:48 | Son Güncelleme

Dokunulmazlık oyunuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de takım oyununun kaybedeni mavi takım oldu. Eleme potasına girecek isimlerin belirlendiği esnada Eray ve Ayyüce arasında gerginlik yaşadı.

MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? Eray ve Ayyüce gerildi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam 36. bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan gruplar Çin mutfağından lezzetler çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Kırmızı takım 4-2'lik farkla mavi takımı yendi. Elemeye giden mavi takımın yarışmacıları arasında ise sesler yükseldi.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

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Dokunulmazlık oyununu oynayan mavi takımda Danilo Zanna'nın yaptığı yemeğe en yakın tabağı çıkaran Gülşah dokunulmazlığın sahibi oldu. Bir isim söyleyecek olmaktan hoşnut olmayan Gülşah gözyaşlarına hakim olamazken Emir'i eleme adayı olarak çıkardı.

ERAY VE AYYÜCE GERİLİMİ

Oylama yaparak bir ismi daha potaya çıkaracak olan yarışmacılar karşı karşıya gelerek yüzleşti. Oy kullanmak için öne çıkan Ayyüce ise ilk oyunu Ebru'dan yana kullandı. Eray'ın karşısına geçen Ayyüce, oyunu kaybetmelerine neden bir tabağı hazırladığı için Eray'ı eleştirdi. Bunun üzerine söz alan Eray ise Ayyüce'yi bir yemeğin sorumluluğunu almamakla suçladı.

İkili arasındaki gerginlik diğer yarışmacılarında söz almasıyla büyüdü. Oylama sonucu ise arkadaşlarından 5 oy alan Ayyüce ikinci eleme adayı oldu.

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