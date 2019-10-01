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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Eda gözyaşlarına boğuldu: "Artık tahammülüm kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 01:57 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması22. son bölümüyle ekrana geldi. TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takım yarışmacısı Eda kendisine haksızlık yapıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'in 30 Eylül Pazartesi yayınlanan 22. son bölümde yaşananlar.

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Eda gözyaşlarına boğuldu: "Artık tahammülüm kalmadı"

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 22. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 22. yeni bölümde Mehmet Şef'in zorlu olimpiyat sunumunu hazırlamak için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu ve dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarını kırmızı takımdan çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunumazlık mücadelesi yaşandı. Mehmet Şef'in istediği menüyü hazırlanan en iyi hazırlayan Ekin dokunulmaz oldu. Ekin ilk eleme adayı olarak Eda'nın ismini söyledi. Takımda yapılan oylamada ise ikinci eleme adayı olarak Alican'ın ismi çıktı.

Ekin'in Eda'yı eleme adayı olarak göstermesi kırmızı takımda tansiyonu yükseltti. Gözyaşlarını tutamayan Eda 'Artık tahammülüm kalmadı' yorumunda bulundu. Yapılan haksızlıklara dayanamadığını söyleyen Eda, "Tahammülüm kalmadı. Çok sinirleniyorum, susmayı tercih ediyorum ama bu noktada da ağlıyorum. Yapılan haksızlıklara artık tahammülüm yok" dedi.

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