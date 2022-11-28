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MasterChef Türkiye'de eleme şoku! Yürekleri sızlatan itiraf! Somer Şef bile ağladı

28.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga'nın eleme potasında olduğu programda hayallerine veda eden isim yarışmanın 139. bölümünde belli oldu. MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların hazırladığı yemekleri tattı. Gecenin sonunda elenen ismi ise Somer Şef açıkladı. Fatma Nur gözyaşlarına boğuldu. Onun daha önce yaptığı bir itirafı anımsatan Somer Şef ağladı. İşte MasterChef'te eleme gecesine damga vuran olay...

MasterChef Türkiye'de eleme şoku! Yürekleri sızlatan itiraf! Somer Şef bile ağladı

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 139. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te heyecan yine doruktaydı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı ve MasterChef'e veda eden isim gecenin sonunda açıklandı.

Şefler önce MasterChef eleme adaylarından mor patates ya da bir başka deyişle mor majeste ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Mavi takım yarışmacıları Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga potadan kurtulmak için hünerlerini sergiledi.

Yeni format doğrultusunda jüri değerlendirmede bulundu ve puanları verdi. Yaspılan açıklamaya göre Fatma Nur 15, Burak Kaya 16, Tolga 17 ve Gamze de 16 puan alarak ikinci tura çıktı. Eleme potasındaki yarışmacıların yapacağı ikinci yemek ise Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı tatlı dilek oldu.

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MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM FATMA NUR OLDU

34 puan alan Burak Kaya potadan çıkmayı başardı. Gamze ikinci oldu. Son ikiye ise Fatma Nur ile Tolga kaldı. Fatma Nur'un tabağına Mehmet Şef yalnızca 3 puan verdi. Böylelikle 26 puanla Tolga'nın gerisinde kalan Fatma Nur hem MasterChef'e hem de hayallerine veda eden isim oldu.

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MASTERCHEF'TE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Somer Şef, Fatma Nur daha önce yaptığı bir itirafı anımsattı ve genç yarışmacıyı şu sözlerle uğurladı:

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SOMER ŞEF'TEN OLAY SÖZLER: "HERKESE KAPAK OLSUN"

"Fatma Nur sana bir sürü insanın yapamazsın, rezil olursun dediğini söylemiştin. 'Alay ederler Fatma Nur dediler' ifadesini kullanmıştın. Onlara kendini göstermek için buraya geldiğini söylemiştin. O zaman şimdi MasterChef'in 10'cusundan bunu diyen herkese güzel bir kapak olsun."

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Masterchef Somer Sivrioğlu ele gecesi istedi

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