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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları kimler oldu? Kilis'te yarıştılar! 9 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

10.12.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 131. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kilis’te yapılan üçüncü dokunulmazlık oyununda jüriliği konuklar yaptı. Kaybeden takım, haftanın son eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları kimler oldu? Kilis'te yarıştılar! 9 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kilis'te oynanan oyunda, konukların oylarıyla kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde Kilis’te kozlarını paylaşan takımlar, haftayı galip kapatan takım olmak için uğraştı. Kilis’in yöresel yemekleri özel konukları için yapıldı. Şefler, oyun öncesinde yapılacak yemekleri açıkladı. Günün menüsünde ekşili kebap, öcce, kübbülmüşviyye, şişberek, cennet çamuru yer aldı.

Yapılan yemekler, konuklara ikram edildi. Dokunulmazlığı kazanan takımı ise konukların vereceği oylar belirledi. Dokunulmazlığı kazanan takım, aynı zamanda haftayı galip bitiren takım oldu. Oyların sayılması sonucunda mavi takım, 24-11 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapan Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

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İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım da oylamaya gitti. İsmi en çok yazılan Görkem haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Mert ve Dilara için verilen oylarda 2-2 eşitlik olunca potaya giren ismi kaptan belirledi. Böylece bu sezon ilk defa bir kaptan, kendisinin içinde olduğu iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Takım kaptanı olan Mert, potaya kendini gönderme kararı verdi. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı Mert oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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