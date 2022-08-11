MasterChef Türkiye'de ilginç olay! Mehmet Şef'in meditasyon yaptığı anlar damga vurdu

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonunuda heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Programın son bölümünde dün akşam ilginç dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Kaan, Mehmet Şef'e meditasyon yaptırdı. Mehmet Şef'in meditasyon anındaki söylemleriyle herkesi güldürdü.

PROGRAMDA İLGİNÇ ANLAR

MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yarışmacıların mücadelesi sürmeye devam ederken, güldüren anlar ise programa damga vuruyor.

Yarışmanın dünkü bölümünde, yarışmacılardan Kaan'ın meditasyon yapmayı bildiğini öğrenen şefler ilginç bir teklif yaptı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'e meditasyon yaptıran Kaan'ın o anları ilginç görüntülere yol açtı.

"AKLIMA KASABA OLAN BORÇ GELDİ"

Kaan, Mehmet Şefi yere oturtarak gözlerini kapattırdı ve derin nefes almasını istedi. Mehmet Şef'in o esnadaki anlar izleyenleri ve yarışmacıları güldürdü.

Gölzerini kapatan Mehmet Şef daha sonrasında ise "Aklıma kasaba olan borç geldi. Bana böyle şeyler yaptırmayın" diyerek meditasyonu yarım bıraktı.

