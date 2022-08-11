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MasterChef Türkiye'de ilginç olay! Mehmet Şef'in meditasyon yaptığı anlar damga vurdu

11.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümleriyle heyecan fırtınası yaratmaya devam ediyor. Ana kadro mücadelesi sürmeye devam ederken, yarışmacılar ve şeflerinde ilginç anları programa damga vuruyor. MasterChef'in son bölümünde Mehmet Şef'in meditasyon yaptığı anlar izleyenleri güldürdü.

MasterChef Türkiye'de ilginç olay! Mehmet Şef'in meditasyon yaptığı anlar damga vurdu

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonunuda heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Programın son bölümünde dün akşam ilginç dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Kaan, Mehmet Şef'e meditasyon yaptırdı. Mehmet Şef'in meditasyon anındaki söylemleriyle herkesi güldürdü.

PROGRAMDA İLGİNÇ ANLAR

MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yarışmacıların mücadelesi sürmeye devam ederken, güldüren anlar ise programa damga vuruyor.

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Yarışmanın dünkü bölümünde, yarışmacılardan Kaan'ın meditasyon yapmayı bildiğini öğrenen şefler ilginç bir teklif yaptı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'e meditasyon yaptıran Kaan'ın o anları ilginç görüntülere yol açtı.

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"AKLIMA KASABA OLAN BORÇ GELDİ"

Kaan, Mehmet Şefi yere oturtarak gözlerini kapattırdı ve derin nefes almasını istedi. Mehmet Şef'in o esnadaki anlar izleyenleri ve yarışmacıları güldürdü.

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Gölzerini kapatan Mehmet Şef daha sonrasında ise "Aklıma kasaba olan borç geldi. Bana böyle şeyler yaptırmayın" diyerek meditasyonu yarım bıraktı.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef meditasyon masterchef türkiye
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