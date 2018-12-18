MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef 3'lü finale kim kaldı? (17 Aralık Pazartesi)

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur final haftasının ilk gününde yarıştı.

Yarışmacılar yemeklerini jüriye sundu. Yapılan oylama sonrasında 3'lü finale kalan ilk isim Burcu oldu. 3'lü finale kalan ikinci ismin belirlenmesi için yarışmacılar bu defa dana yanağı prişka yemeği yaptı. Oylama sonrasında ise Meltem 15, Uğur 19 ve Kerem 18 puan aldı. Böylece 3'lü finale kalan ikinci isim Uğur oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Son ikiye kalan Kerem ve Meltem ise eleme oyununda mücadele etti. Tütsülenmiş balıklı chowder yapan iki yarışmacı arasından daha az puanı alan Meltem, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

3'LÜ FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

MasterChef Türkiye 3'lü finalde ise Kerem, Burcu ve Uğur mücadele edecek.



