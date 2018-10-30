MAGAZİN

MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı! Murat'ı böyle kovdular

DİZİ HABERLERİ  | 30.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

TV8'deki Masterchef yarışmasındaki garip davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Özdemir, Hazer Şef'i yalancılıkla suçlayınca Mehmet Şef tarafından stüdyodan kovuldu.

TV8'in sevilen programı Masterhef Türkiye'nin önceki akşam ekrana gelen bölümüne Murat ile Mehmet şef arasında tansiyonun yükseldiği anlar damga vurdu. Şeflerle anlaşmazlık yaşayan ve sık sık tartışmaya giren Murat, Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovuldu.

Murat "Bu saatten sonra Hazer Şefin hiç bir dediğine inanmıyoruz. Bizi gömmeye çalışıyor." deyince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamayan Mehmet Şef, "Çık dışarı" diye bağırarak Murat'ı stüdyodan kovdu.

"GERÇEKTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Olay sonrası şefler yarışmada kimsenin bu şekilde davranamayacağını ve haddini bileceğini söylerken Murat ise "Gerçekten çok özür dilerim, bu duruma düşmek istemezdim yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Şeflerimin her birinden tek tek özür diliyorum. Yüz ifademden de gerçekten ne kadar üzgün olduğum belli oluyordur sanırım." dedi.

PARTNERSultanın araba sayısına inanamayacaksınız!Sultanın araba sayısına inanamayacaksınız!
'Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet sürprizi! Hayatını çekecekler'Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet sürprizi! Hayatını çekecekler
Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef kızım tv8 murat kovuldu murat özdemir hazer şef

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 7 yorum
üfürükten teyyare programi bu
bunu gerçekten izliyormusunuz ?
Sırf senaryo flim. Belli kişileri hayatta elemezler. Kurgu komedi yapmacık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet sürprizi! Hayatını çekecekler

'Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet sürprizi! Hayatını çekecekler

Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

Söz dizisinde tüyleri diken diken eden yemin sahnesi! Söz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Söz dizisinde tüyleri diken diken eden yemin sahnesi! Söz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gülperi'ye büyük şok! Gülperi dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gülperi'ye büyük şok! Gülperi dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor, Adem ise babalık sevinci yaşıyor! İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor, Adem ise babalık sevinci yaşıyor! İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve İbrahim Çelikkol'un yeni rollerindeki şaşırtan benzerlik!

Kıvanç Tatlıtuğ ve İbrahim Çelikkol'un yeni rollerindeki şaşırtan benzerlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.