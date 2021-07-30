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MasterChef Türkiye'de yarışmacının çorba itirafı Mehmet Yalçınkaya'yı şaşkına çevirdi!

30.07.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de 2. tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde Yiğit, Hasan ve Oğuzhan balık çorbası yaparak yarıştı. Ancak yarışmacı Oğuzhan hayatı boyunca hiç çorba yapmadığını itiraf edince ünlü şefleri şoke etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacının çorba itirafı Mehmet Yalçınkaya'yı şaşkına çevirdi!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 29 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.

Jüri karşısına çıkan Yiğit Hasan ve Oğuzhan şeflerin istediği balık çorbasını kendilerine verilen süre içinde yapmaya çalıştı.

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Şef Yalçınkaya yarışmacılara "Balık çorbası daha önce yapan var mı?" diye sordu.

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"HAYATIM BOYUNCA HİÇ ÇORBA YAPMADIM"

Yarışmacılardan Oğuzhan ise "Ben hayatım boyunca hiç çorba yapmadım. Çünkü çorba sevmiyorum" yanıtını verdi.

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Bu sözler karşısında ünlü şefler şaşkına döndü. Somer Sivrioğlu tepkisini "Aferin sana" diye gösterdi.

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MasterChef ana kadrosuna girmek isteyen yarışmacının sözlerine inanamayan Mehmet Şef ise "Sen samimi mi söylüyorsun bunu?" diyerek şaşkınlığını belli etti.

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Yarışma sonunda ise Oğuzhan yaptığı balık çorbasıyla bir üst tura geçemedi.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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