MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de yeni eleme sistemi nasıl olacak? Somer Sivrioğlu açıkladı

MasterChef Türkiye'de yeni eleme sistemi nasıl olacak? Somer Sivrioğlu açıkladı

07.12.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu, son bölümde değişen eleme sistemiyle ilgili açıklama yaptı. Şef Sivrioğlu, "Bundan sonra her hafta bir yenilik olacak. Artık 3 yarışmacı eleme oyununda yer alacak" dedi.

MasterChef Türkiye'de yeni eleme sistemi nasıl olacak? Somer Sivrioğlu açıkladı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti. MasterChef'te yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte yeni değişiklikler uygulanmaya başladı.

BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK!

Büyük finali Ocak 2022'de yapılacak olan MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara girilirken yeni bir karar alındı. MasterChef'te 16. hafta heyecanı yaşanırken kaptanlık oyunu öncesi açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu yarışmanın bundan sonraki bölümleri ile ilgili konuştu.

Şef Somer Sivrioğlu, "Artık her hafta bir yenilik olacak. Bu hafta bir takım 5, diğer takım 6 kişi. o yüzden artık elemelerde 2 kişi verme olayı bitti. Pazar günü sadece 3 yarışmacı olacak ve bu isimler iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün takımdan bir kişi potaya gidecek" dedi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarıMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

HER GÜN BİR İSİM ELEME ADAYI OLACAK

Buna göre, MasterChef 2021'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddiaBuluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddia
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Böyle görüntülendiÖlümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

Gönül Dağı'nın güzeli göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Gönül Dağı'nın güzeli göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.