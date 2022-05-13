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MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİNDE AYRILIK! Masterchef Türkiye jürisinde değişiklik mi oldu? Masterchef Türkiye jürisi değişti mi?

13.05.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Masterchef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Tam bu esnada sevilen yarışma hakkında bir söylenti yayıldı. Yarışmanın sevilen şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. İşte Masterchef Türkiye hakkındaki detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİNDE AYRILIK! Masterchef Türkiye jürisinde değişiklik mi oldu? Masterchef Türkiye jürisi değişti mi?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Sevilen yarışma hakkında da şok edici gelişmeler de yaşanıyor. Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu öncesinde ortaya atılan bir ayrılık iddiası, yarışmanın sıkı takipçilerini üzdü. Binlerce kişinin katılmak için birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiği MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. İşte merak edilen o ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN MEHMET YALÇINKAYA AYRILIYOR MU?

Geçtiğimiz aylarda Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği ve bu yüzden ayrılmak istediği dile getirilmişti. Somer Sivrioğlu söz konusu iddiara, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" yanıtını vermişti.

Somer Sivrioğlu söz konusu iddiara, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Masterchef
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