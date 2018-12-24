MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? MasterChef Uğur nerede çalıştı?

MasterChef Türkiye 23 Aralık Cuma akşamı final bölümüyle canlı yayında ekrana geldi. Finalde Kerem ile birincilik için yarışan Uğur Kardaş yarışmayı kazanan isim oldu. MasterChef Türkiye şampiyonu olan Uğur Kardaş, 100 bin TL'lik para ödülü alırken, Cüneyt Asan'ın Dubai'deki yeni restoranında da çalışma fırsatı elde etti. Peki Uğur Kardaş yarışmadan önce ne iş yapmıştı?

UĞUR KARDAŞ KİMDİR ?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

