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MasterChef Türkiye yarışmacısının Ajda Pekkan ile olan bağlantısı şaşırttı

04.12.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8’in çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye’nin yarışmacılarından Burcu Önal’ın programda anlattıkları izleyicileri şaşırttı. Ajda Pekkan’la aynı evde kaldığını söyleyen Burcu Önal’ın kocasının BUrak Özçivit’e olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye yarışmacısının Ajda Pekkan ile olan bağlantısı şaşırttı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden olan Burcu Önal hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Burak Özçivit detayı ise sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

"AJDA PEKKAN İLE AYNI EVDE KALDIM"

İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın bir dönem Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıktı. Burcu Önal, "Bir dönem Ajda Pekkan ile aynı evde kalmıştım. Kendisinin yemek bilgisi çok iyidir. Ajda Hanım ile sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

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Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu.''

BURAK ÖZÇİVİT'E BENZETİLDİ

Ayrıca Önal'ın eşini görenler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e benzetti.

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MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Masterchef Burcu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında doğdu. Önal, küçük yaşlardan itibaren Filipinli bir ailede, sonraki yıllarda ise Çinli bir ailede büyüdü. Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır.

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Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptığını ifade etmektedir. İlk yemeğinin Mantı olduğunu aktaran Burcu Önal, zamanla Asya mutfağında ve mantı türü yemeklerde uzmanlaştığını söylemektedir. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evli.


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Ajda Pekkan Masterchef
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