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MasterChef uskumru tarator tarifi! Balık sevmeyenlerin bile favorisi olacak uskumru tarator nasıl yapılır?

19.12.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışmasında 19 Aralık Pazartesi günü uskumru tarator tarifi yapılacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı MasterChef'in her bölümü ilgiyle takip ediliyor ve tarifler deneniyor. Ekran başından leziz uskumru taratoru gören izleyiciler 'Uskumru tarator nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte nefis uskumru tarator tarifi...

MasterChef uskumru tarator tarifi! Balık sevmeyenlerin bile favorisi olacak uskumru tarator nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Uskumru kullanılarak yapılan tarifler oldukça dikkat çekiyor. Balık tariflerinden hoşlanıyorsanız uskumru tarator tarifini kaçırmamanız gerekiyor. Dilim dilim ekmek yedirecek bu lezzet sofraların vazgeçilmez mezesi olacak.

MALZEMELER

  • 250 gram füme uskumru
  • 4 yemek kaşığı çiğ krema
  • Yarım limonun suyu
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yeterince beyaz toz biber

TARİF

  • Füme uskumruların kılçıklarını temizleyin.
  • Soğanı ince ince doğrayın. Zeytinyağı ile birlikte karamelize edin.
  • Bir karıştırma kabına soğan dışında bütün malzemeleri ekleyin ve blenderdan geçirin.
  • Püre haline gelmiş tarator üzerine karamelize soğan eklenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN!

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