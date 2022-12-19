MasterChef uskumru tarator tarifi! Balık sevmeyenlerin bile favorisi olacak uskumru tarator nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yarışmasında 19 Aralık Pazartesi günü uskumru tarator tarifi yapılacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı MasterChef'in her bölümü ilgiyle takip ediliyor ve tarifler deneniyor. Ekran başından leziz uskumru taratoru gören izleyiciler 'Uskumru tarator nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte nefis uskumru tarator tarifi...
Uskumru kullanılarak yapılan tarifler oldukça dikkat çekiyor. Balık tariflerinden hoşlanıyorsanız uskumru tarator tarifini kaçırmamanız gerekiyor. Dilim dilim ekmek yedirecek bu lezzet sofraların vazgeçilmez mezesi olacak.
MALZEMELER
250 gram füme uskumru
4 yemek kaşığı çiğ krema
Yarım limonun suyu
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yeterince beyaz toz biber
TARİF
Füme uskumruların kılçıklarını temizleyin.
Soğanı ince ince doğrayın. Zeytinyağı ile birlikte karamelize edin.
Bir karıştırma kabına soğan dışında bütün malzemeleri ekleyin ve blenderdan geçirin.
Püre haline gelmiş tarator üzerine karamelize soğan eklenerek servis edilir.
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