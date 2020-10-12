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Masterchef Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa bakın ne paylaştı

12.10.2020 10:12 | Son Güncelleme:
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Masterchef Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa bakın ne paylaştı

Masterchef'te elenen isim merak konusu oldu. Sefa, Ebru ve Walison'un son 3'e kaldığı bölümde Masterchef'e veda eden isim Walison Fonseca oldu. Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar paylaşımıyla dikkat çekti.

Masterchef'te Sefa'nın tabağının başarılı olmasından sonra Ebru ve Walison son 2'ye kaldı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı yarışmada bu hafta veda eden isim Walison oldu. Walison elendikten sonra Ebru gözyaşlarını tutamadı.

Somer şef ise Walison'un vedasında yaptığı konuşmada yarışmacıya teşekkür ederek "Biz de senden pozitif olmayı öğrendik. dedi.

Masterchef'e veda eden Walison'dan ilk paylaşım geldi. "Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum" diyen Walison yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum. Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu. Tüm ekibe birlikte geçirdiğimiz eğlenceli zamanlar için teşekkür ederim. Türkiye beni kucakladığı için çok gururlu ve şimdi daha Türk hissediyorum. Şimdi hayat devam ediyor ve birçok sürprizle hadi bakalım."

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Öte yandan Walison yaptığı paylaşımda 3 şefe de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

MELİSA PINAR'DAN DESTEK

Walison Fonseca'nın Türk eşi de kocasına destek olmak için yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Melisa Pınar fanların paylaştığı "Kaybettin diye üzülme Walison sen aşkta kazanmışsın" notunu sayfasında paylaştı.

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Walison'un Türk eşinin paylaşımları yarışma başında gündem olmuş ve Melisa Pınar kimdir merak edilmişti. Melisa Pınar'la ilgili detayları aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz.

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