MasterChef yarışmacı Ali gözyaşlarına boğuldu! Rakipleri teselli etmeye çalıştı

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna gidecek 10. yarışmacı son bölümde belli oldu. MasterChef'teki ilk turda yarışmacılar sütlaç yaparak şeflerin karşısına çıktı.

Yarışmacılardan Ali ise yaptığı tatlıyı iyi soğutamadı ve kıvamını tutturamadı.

Yaptığı astarlı sütlaç tatlısıyla şeflerin karşısına çıkan Ali zor anlar yaşadı.

"SU GİBİ OLMUŞ"

Şefler kıvamı tutturamadığını söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Somer Sivrioğlu ise tatlının su kıvamında olduğunu söyledi.



Şeflerin tadımından sonra ana kadroya giremeyeceğini anlayan Ali ise gözyaşlarına boğuldu.



Ali'yi MasterChef'te birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı.

Gecenin sonunda ise ana kadroya girmeyi başaran isim Hasan Biltekin oldu.



