MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut patron oldu!

MasterChef T\u00fcrkiye ile ad\u0131n\u0131 duyuran Eda Karabulut, 5 y\u0131ll\u0131k hayali olan kafeyi k\u0131z karde\u015fiyle birlikte a\u00e7t\u0131.\nKendisine kafe a\u00e7mas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir\u00e7ok ki\u015fiden bask\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Eda, "Ger\u00e7ekten \u015fu an hayalimi ya\u015f\u0131yorum, \u00e7ok mutluyum" dedi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u013018 ya\u015f\u0131ndaki d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc isim itiraf\u0131yla \u00fczd\u00fc'Sevda bana yatak odas\u0131ndan...'Mucize Doktor'un A\u00e7elya's\u0131 kilolar\u0131yla olay oldu! Bu halinden eser yok
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