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MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut patron oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Eda Karabulut, uzun zamandır kurduğu hayalini gerçekleştirdi.

MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut patron oldu!

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Eda Karabulut, 5 yıllık hayali olan kafeyi kız kardeşiyle birlikte açtı.

Kendisine kafe açması yönünde birçok kişiden baskı yapıldığını belirten Eda, "Gerçekten şu an hayalimi yaşıyorum, çok mutluyum" dedi.

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