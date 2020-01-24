MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut patron oldu!

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Eda Karabulut, 5 yıllık hayali olan kafeyi kız kardeşiyle birlikte açtı.

Kendisine kafe açması yönünde birçok kişiden baskı yapıldığını belirten Eda, "Gerçekten şu an hayalimi yaşıyorum, çok mutluyum" dedi.



