MasterChef yarışmacısı sözleriyle Mehmet şefi çıldırttı! 'Burayı keselim' deyince... O anlar gündem oldu

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek için hazırlıklar sürüyor. Her gün birçok yarışmacı ana kadrodaki yerini alabilmek için mücadele ediyor.

MasterChef Türkiye’nin son bölümüne özel bir yatta bir iş adamının aşçılığını yaptığını söyleyen Deniz Yılmaz'ın hareketleri ve konuşmaları damga vurdu.

ADETA ÇILDIRTTI

Deniz mahsüllü bal kabaklı risotto yapan Yılmaz jürilerden 'evet' almayı başardı ancak konuşmasıyla Mehmet şefi adeta çıldırttı. Yemeğinin tekniğinde doğru ilerlediğini söyleyen Mehmet şef yarışmacının sözlerini kesmesi üzerine çok sinirlendi.

'Senle biz böyle çok uğraşırız' diyen Mehmet şefin sözleri üzerine yarışmacı 'burayı keselim' deyince ünlü şef iyice sinirlendi ve 'Allah'ım sabır ver' diyerek tepkisini gösterdi.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Yarışmadaki o anlar kısa sürede gündem oldu. O anlara 'resmen sabrını sınamış', 'şeflerin sabırlı davranması çok iyi', 'Özgüvenli görüneyim derken aşırı itici durmuş' gibi yorumlar yapıldı.