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MasterChef yarışmacısından stüdyoyu buz kestiren sitem: "Kadın yarışmacıların üzerine oynanıyor!"

04.09.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 61. bölümüyle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada eleme potasında olan 6 yarışmacı hünerlerini sergileyip elenmemek için mücadele etti. Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz ve Metin'in potada olduğu MasterChef Türkiye yine dikkat çeken diyaloglara sahne oldu. Fatma Nur, MasterChef'te kadın yarışmacıların üzerine oynandığını öne sürünce stüdyo buz kesti.

MasterChef yarışmacısından stüdyoyu buz kestiren sitem: "Kadın yarışmacıların üzerine oynanıyor!"

MasterChef Türkiye bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; potada olan Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz ve Metin'e söz verdi. Geçtiğimiz hafta da potada olan ve açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Nur, bu kez potaya başarısız olduğu için çıkmadığını ifade ederek " Bunu takım arkadaşlarım da söyledi herkes de söylüyor. Ben biraz sinirli ve fevri bir insanım. Bu yüzden geliyorum. Ama sorun yok. Bugün potadan çıkacağım. Herkes destek veriyor." ifadelerini kullandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na konuşan Fatma Nur yarışmacı arkadaşlarını bombaladı.

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Fatman Nur, Mehmet Şef'in "Bugün psikolojin nasıl?" sorusuna "Motivasyonum iyi. MasterChef'te daha yapmak istediğim çok şey var. Size hiçbir şey gösteremedim." yanıtını verdi.

SOMER ŞEF'İN SORUSU YENİ BİR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Somer Şef, genç yarışmacının geçen hafta potada 5 kadın yarışmacı ve 1 erkek yarışmacı olmasına içerlediğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta 'Fatmanur potada 5 kadın yarışmacı ve sadece 1 erkek yarışmacı var' diye konuşmuştu. Fakat bu hafta da 5 erkek 1 kadın yarışmacımız var. Tam tersi. Geçen hafta bazı sitemlerde bulunmuştun. "Kadın yarışmacıların üzerine oynanıyor" demiştin. Bugün baktığımızda sadece 1 tane kadın yarışmacımız burada. Hala bu görüşün devam ediyor mu?"

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"HER HAFTA EN AZ BİR KADIN POTADA OLACAK"

Fatma Nur, Somer Şef'in sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şefim ben hala söylüyorum, ben kalırsam ve bu böyle devam eder ise yine her hafta en az bir kadın potada olacak. Yukarıdaki arkadaşlarımdan birini tabağı hatalı olsaydı onlar potada olacaktı. Ama ben onları çok seviyorum, onlar da bana destek veriyor. Ben hala kadınlar elenmesin istiyorum. "

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"KADINLAR YEMEK YAPAMIYORSA ELEME POTASINA DÜŞECEKLER"

Mehmet Şef, Fatma Nur'un bu açıklaması üzerine kadın yarışmacıların yemek yapamadıkları takdirde eleme potasına düşeceklerini ve bunun başka bir çaresi olmadığını söyledi.

Dışarıda da durumun pek farklı olmadığını söyleyen Fatma Nur çarpıcı bir eleştiride bulundu:

"Şefim dışarıdaki profesyonel mutfaklarda da bu böyle. Kadın olduğunda en fazla asistan pozisyonuna kadar yükseltiyorlar. Kadınlar yapamaz diye görüşüyor. Tabii ki bunu sizin için söylemiyorum ama çoğu şef böyle düşünüyor ve kadınlar mutfakta çok fazla çalışamıyor. Ben buna sitem ediyorum açıkçası. Burada da bu böyle. Sizin tarafınızdan değil ama bir nebze kadınları bir tık geriye atıyorlar. 2 hafta içindeki analitiğe bakarsanız görürsünüz"

Yukarıda bulunan yarışmacıların bier kısmı Fatma Nur'un bu açıklamasına anlam veremezken, Danilo Şef'in de mutfağında kadın şef olmasına vurgu yapıldı.

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