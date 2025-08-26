YEMEK

MasterChef zeytinyağlı yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Zeytinyağlı sarması tarifinin nasıl yapıldığı merak edildi. TV8'de yayımlanan yemek yarışması programı MasterChef'te zeytinyağlı lezzetler yapılıyor. Bu tariflerden biri de sofraların sevilen lezzeti zeytinyağlı yaprak sarması oldu. Peki, zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım zeytinyağlı yaprak sarması yapılışı...

MasterChef zeytinyağlı yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kaç kisilik 9
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Zeytinyağlı tariflerin en sevilenlerinden zeytinyağlı yaprak sarması davet sofralarında da sıklıkla tercih ediliyor. Tam kıvamında, dağılmayan zeytinyağlı yaprak sarması için adım adım tarifini sizler için derledik.

MALZEMELER

  • 5 orta boy kuru soğan
  • 2 buçuk su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • Yaklaşık 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı dolma baharatı
  • 1 tatlı kaşığı tuz (Yaprak salamuraysa tuzu azaltın)
  • Yarım kilodan biraz fazla yaprak

TARİF

  • Önce doğradığınız soğanı zeytinyağı ile biraz kavurun.
  • Ardından salçaları ekleyin kavurun kokusu çıkınca pirinci ekleyip kavurun.
  • Baharat ve maydanoz ile dereotunu ekleyip karıştırın.
  • 1 çay bardağına yakın su ekleyip biraz karıştırıp söndürün.
  • Yaprakları kaynar suda biraz tutup çıkarın.
  • Yaprakları sardıktan sonra tencere dibini bir kaç tane yaprak ile döşeyin.
  • Sarmaları dizin. Üzerine bir kat yaprak serin ağırlık yapması için tabak kapatın.
  • Üstteki yaprak hizasına gelecek şekilde kaynar su ekleyip kısık ateşte pişirmeye başlayın.
  • Yaprağın cinsine göre pişme süresi çok değişir.
  • Bu tarifte bir saat yapraklar suyunu çekene dek pişirildi.
  • Eğer suyu çektiği halde pişmediyse az az su ilavesi yaparak pişirmeye devam edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı
