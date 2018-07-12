Masum Değiliz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Masum Değiliz 3. son bölüm izle)

Masum Değiliz 4. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır ve Sercan Badur'un yer aldığı Masum Değiliz dizisi, Nisan ayında yine aynı kanalda ilk iki bölümü ile ekranlara gelmişti. Büyük merak uyandıran dizinin 3. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Masum Değiliz son bölümde Umut'un o gece kullandıkları arabayı herkesten habersiz olarak satması ortalığı karıştırıyor. Arabada bulunan kan sonrasında Umut tutuklanıyor. Emir, avukat olarak devreye giriyor ama Umut durumdan ümitsiz. Masum Değiliz 4. yeni bölüm fragmanında o gece yaşananları bilen bir kişi olduğu ortaya çıkıyor. Fakat kimin bildiği meçhul. Masum Değiliz son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASUM DEĞİLİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut'un nişan gecesi kullandığı arabayı elinden çıkartması işleri geri dönülmez bir noktaya getirir. Mert'in nişandan beri takındığı mesafeli tavırları ve Selin'le yakınlaşması Ceyda ile olan ilişkisini krize sokar.

Bu esnada herkesten gizli biçimde nişan gecesinde yaşananları araştıran Sema, eline geçen her yeni bilgiyle daha çok dehşete kapılır. Ancak o gece olanları araştıran tek kişi Sema değildir. Deniz'in ev arkadaşı Müge de, arkadaşının başına gelenleri ne pahasına olursa olsun bulmaya kararlıdır. Umut'un diğerlerine haber vermeden nişan gecesi kullandığı arabayı elinden çıkartması ise işleri geri dönülmez bir noktaya getirecek, tüm yaşananları ortaya çıkartan bir sürecin başlangıcı olacaktır.

MASUM DEĞİLİZ SON BÖLÜM İZLE

