Masumiyet dizisinde flaş değişiklik

Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizinin başarılı yönetmeni Ömür Atay başından beri planlandığı gibi kurucu yönetmenliğini yaptığı Masumiyet'teki görevini 7. bölümden itibaren devredecek.

İmza attığı ödüllü sinema filmleriyle tanınan Atay, Almanya'da çekeceği filmin senaryo çalışmalarına yoğunlaşmak için yapım şirketi Gold Film'le karşılıklı anlaşarak diziye veda edecek.

Atay'ın ardından 8. bölümden itibaren son olarak Mucize Doktor'da görev alan Aytaç Çiçek reji koltuğuna oturacak.

