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  4. Masumiyet dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! Kadroda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır var

Masumiyet dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! Kadroda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır var

09.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisinin merakla beklenen ilk görüntüleri izleyiciyle buluştu.

'Masumiyet' dizisinin merakla beklenen ilk görüntüleri izleyiciyle buluştu.

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Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

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İddialı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

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