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Masumiyet’in İrem’i Deniz Işın’ın çok az kişinin bildiği dizisinden görüntüler

10.03.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Masumiyet’in İrem’i Deniz Işın’ın çok az kişinin bildiği dizisinden görüntüler

Sefirin Kızı dizisiyle tanınan, Masumiyet dizisiyle kendini ispatlayan genç oyuncu Deniz Işın’ın bir Youtube dizisi var.

Masumiyet’in İrem’i Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisindeki Sahra rolüyle iyi bir çıkış yakaladı. Kadına şiddet konusunda duyarlılığı ortaya çıkartan hikayesi ile dikkatleri çeken Masumiyet dizisi, geniş bir hayran kitlesi edindi. Deniz Işın da rolünü başarıyla canlandıran isimlerden birisi. Ancak oyuncunun bir başka dizisi daha var ve çok da bilinmiyor.

DENİZ IŞIN’IN YOUTUBE DİZİSİ

Deniz Işın, Youtube dizisi Eee Sonra’da rol aldı. Deniz Işın, Sarp Bozkurt ile birlikte kadın erkek ilişkileri üzerine dikkat çeken bir projede yer aldı. Şimdiye kadar ilk 4 bölümü yayınlanan dizinin 5.yeni bölümü 12 Mart Cuma saat 17.00’de paylaşılacak.

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EEE SONRA HAKKINDA

“Eee sonra?” kadın-erkek ilişkisindeki taktikleri konu alan interaktif bir dizidir. Başrollerinde Deniz Işın ve Sarp Bozkurt’ un yer aldığı dizide, şimdiye kadar aradıkları aşkı bulamamış iki karakterimiz artık pes edip farklı taktik kitaplarından akıl almaya başlar.

Kitaptan okudukları taktikler yüzünden buluşmalarını mahveden Sarp ve Deniz’in birbirlerini tanımaya çalışırken başlarından geçen komik ve duygusal anları izleyeceğiz. Hatta izlemekle kalmayıp karşımıza çıkan tercihler sayesinde hikâyenin ilerleyişine biz karar verip farklı sonlar ile hikâye nasıl devam ediyor izleyip göreceğiz.

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