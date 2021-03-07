Geçtiğimiz hafta ikinci bölümü yayınlanan yeni dizi Masumiyet, ekran başındaki izleyicilerden büyük beğeni topladı. Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin yer aldığı yapım ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki Masumiyet oyuncuları kim? Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu!
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncuların yanı sıra; Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de kadroda yer alıyor.
1963'te, Balıkesir Edremit'te, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaşamında dönüm noktası olan 1983 yılında, "Haram" filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı attı. "Sekreter" ve İbrahim Tatlıses ile de "Mavi Mavi"yi çeviren Avşar, 1986 yılında "Üç Halka 25", "Fatmagül'ün Suçu Ne" gibi filmlerin yanı sıra, "Kısrak", "Alın Yazım", "Dağlı Güvercin" ve "Sevda Ateşi" gibi filmlerde de rol aldı. Son olarak 2009 – 2012 yıllarında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında jüri olarak yer aldı.
Deniz Çakır (d. 31 Aralık 1981, Ankara) Türk oyuncu. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmış ve 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'daki Şah Sultan karakteriyle tanınmıştır.
Mehmet Aslantuğ d. 25 Eylül 1961'de Çarşamba, Samsun'da doğdu. Deneme Sahneleri nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu.1997-2000 arası ATV'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine ATV'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.
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