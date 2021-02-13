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Masumlar Apartmanı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çöp toplarken Esra'ya yakalanan Han'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?

13.02.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 22. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde otel odasında kanlar içinde bulunan Naci hastaneye götürülüyor. Naci'nin öldüğünü düşünen Safiye ise büyük bir krize giriyor. İnci ise Han'ın Naci'ye bir şey yaptığından şüpheleniyor. Diğer yandan yine gece çöplüğe giden Han ise vitrin mankeniyle konuşurken Esra'ya yakalanıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 22. yeni bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, İnci'nin Naci'ye olanlardan dolayı Han'dan şüpheleniyor. İnci, Han'a Naci'yi ölümle tehdit ettiğini ve ardından bu şekilde bulunmasının garip geldiğini söylüyor.

Diğer yandan ise Naci'yi kanlar içinde hastaneye kaldırılırken gören Safiye ise yine yıkılıyor. Umutlarını yeniden kaybeden Safiye, annesinin hayalinin suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın 9 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 21. bölümünde, Safiye Naci'yle dışarı çıkacağı için büyük bir heyecan yaşadı. Han da ablasındaki bu büyük değişikliği mutlulukla izledi ve ona yeni kıyafetler aldı.
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Ancak İnci, Naci'nin yazdığı günlüklerden onun ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. İnci bu durumu Han'a anlattı. Han ise Naci'nin ölümüyle ablasının büyük bir yıkım yaşayağını düşündü. Naci'nin karşısına çıkan Han, buradan çekip gitmesini ve bir daha Safiye'yle konuşmamasını istedi. Han bunu yapmadığı takdirde Naci'ye kendisini öldüreceği tehdidinde bulundu. Final sahnesinde ise yeni kıyafetlerini giyen Safiye büyük bir heyecan içinde apartman girişine çıkarak ilk ve tek aşkı Naci'yi bekledi.
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Ancak Naci'nin gelmemesi Safiye'yi telaşlandırdı. Son sahnede ise o anlarda Naci'nin otel odasında kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

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