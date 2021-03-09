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Masumlar Apartmanı 25. Bölümde ne oluyor? Safiye, İnci’ye tokat atıyor, işler karışıyor!

09.03.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 25. Bölümde ne oluyor? Safiye, İnci’ye tokat atıyor, işler karışıyor!

TRT 1 kanalında ekranlara gelen Masumlar Apartmanı, ilginç konusu ile birçok izleyici tarafından severek takip ediliyor. Dizi yaşamları takıntılarla dolu dört kardeşin hayatlarına, alt komşuları İnci’nin de dahil olmasıyla tüm düzenlerinin birden değişmesini konu alır. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, her bölüm izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne oluyor?

TRT 1 kanalında 25. Bölümü ile ekranlara çıkacak olan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde neler oluyor? İzleyiciler yayınlanan son bölümden sonra neler olduğunu araştırıyor. Peki Masumlar Apartmanı 25. Bölümde ne oluyor?

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

İnci, Han’la karşılaşması sonrası alt üst oluyor. Han ise İnci’yi kaybetme korkusu ile karşı karşıya kalıyor. Safiye’nin doğum günü, Neriman’ın evde çıkardığı bir kriz sonucu daha başlamadan kabusa dönüyor. Gülben ise Esat’ın daveti ile heyecan dolu şekilde, Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmaya çalışıyor. İnci ise kararı sonucu Han’ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

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MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜMDE NE OLDU?

Han’ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben’i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han’ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han’a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci’nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM FRAGMANI


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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