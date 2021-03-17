Masumlar Apartmanı 26. son bölümde duygusal final sahnesi! Naci'nin gidişi Safiye'yi yıktı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 16 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 26. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Masumlar Apartmanı son bölümde babasının ani ölümüyle yıkılan İnci zor zamanlar yaşadı. Kendisine daha önce tokat atan Safiye'ye karşı da saldırgan tavır alan İnci eve de ayakkabılarıyla girmeye başladı. Ancak Safiye, kendi geçmişinden izler gördüğü İnci'nin yanına giderek duygusal bir konuşma yaptı. İnci ise hiç beklemediği bu konuşmanın ardından kendini toparladı.

GÜLBEN'İ YIKAN OLAY!

Diğer yandan ise Esat'ın gösterdiği ilgi ve aldğı hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Gülben ise gördüğü manzara karşısında yıkıldı.

Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben kriz yaşadı.

SAFİYE, NACİ'YE YETİŞEMEDİ!

Han ise hastalığı iyice ilerleyen Naci'den gitmesini istedi. Safiye'nin karşısında da atak geçiren ve zor anlar yaşayan Naci ise büyük bir üzüntü içinde İstanbul'u ve Safiye'yi terk etmeye karar verdi.