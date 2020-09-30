Masumlar Apartmanı 3. son bölüme Safiye ve Gülben'in temizlik sahnesi damga vurdu! Merve Dizdar ve Ezgi Mola sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelen 3. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han ve İnci arasındaki ilişki ortaya çıktı. İnci'yi kendi evlerinde kardeşi Han'la birlikte uyurken gören Safiye, İnci'nin dedesine haber verdi. Dedesinin rest çektiği İnci, Han ile ayrılmak zorunda kaldı. Diğer yandan ise eve yabancı biri geldiği için Safiye temizlik krizine girdi. Evi tuz ruhuyla temizlemeye çalışan Safiye ve Gülben'i zehirlenmekten kardeşleri Han son anda kurtardı. Han'ın İnci'ye yaptıklarından dolayı kızdığı Safiye ise büyük bir yıkım yaşadı.

SAFİYE'NİN SÖZLERİ GÜLBEN'İ YIKTI!

Diğer yandan ise ablası Safiye'nin "Aklını peynir ekmekle yememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba. Bundan tiksinmeyecek bir adam var mı acaba? Kendini aşk romanlarına fazla kaptırma. İkimi yaşlanıp gideceğiz bu evde" sözleri Gülben'i yıktı. Elinde poşetle birlikte çöp eve giden Gülben'in ağlama krizi geçirdiği anlar ise seyirciyi etkiledi.