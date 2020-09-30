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Masumlar Apartmanı 3. son bölüme Safiye ve Gülben'in temizlik sahnesi damga vurdu! Merve Dizdar ve Ezgi Mola sosyal medyayı salladı

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 02:23 | Son Güncelleme

Masumlar Apartmanı 3. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye ve Gülben'in tuz ruhuyla evi temizlediği anlar diziye damga vurdu. Safiye'nin sözlerinin ardından çöp evde ağlama krizine giren Gülben'in sahnesi de sosyal medyada çok konuşuldu. Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oyunculuklarına ise sosyal medyada beğeni yağdı. İşte Masumlar Apartmanı 3. son bölümde yaşanananlar.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelen 3. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han ve İnci arasındaki ilişki ortaya çıktı. İnci'yi kendi evlerinde kardeşi Han'la birlikte uyurken gören Safiye, İnci'nin dedesine haber verdi. Dedesinin rest çektiği İnci, Han ile ayrılmak zorunda kaldı. Diğer yandan ise eve yabancı biri geldiği için Safiye temizlik krizine girdi. Evi tuz ruhuyla temizlemeye çalışan Safiye ve Gülben'i zehirlenmekten kardeşleri Han son anda kurtardı. Han'ın İnci'ye yaptıklarından dolayı kızdığı Safiye ise büyük bir yıkım yaşadı.

SAFİYE'NİN SÖZLERİ GÜLBEN'İ YIKTI!

Diğer yandan ise ablası Safiye'nin "Aklını peynir ekmekle yememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba. Bundan tiksinmeyecek bir adam var mı acaba? Kendini aşk romanlarına fazla kaptırma. İkimi yaşlanıp gideceğiz bu evde" sözleri Gülben'i yıktı. Elinde poşetle birlikte çöp eve giden Gülben'in ağlama krizi geçirdiği anlar ise seyirciyi etkiledi.

Masumlar Apartmanı son bölüm finalinde ise Han, ailelerindeki engelleri aşabilmek için İnci'yi evlilik teklif etti. Han ile İnci'nin evlenip evlenmeyeceği ise 4. bölümde belli olacak.

Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı izle! Han ve İnci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler oldu?Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı izle! Han ve İnci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler oldu?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi 3. bölümüyle sosyal medyada da en fazla konuşulan konu oldu. Dizi Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın başarılı oyunculuklarıyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. İşte Twitter'da Masumlar Apartmanı paylaşımlarından bazıları:

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