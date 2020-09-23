Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı izle! Aile sırları ortaya çıkıyor! Masumlar Apartmanı 2. son bölümde neler oldu?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi 22 Eylül Salı akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 29 Eylül Salı ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde, İnci ve Han'ı aynı odada uyurken gören Safiye çılgına dönüyor. Safiye ve Gülben tüm evi temizlemeye çalışırken, fazla deterjandan dolayı zehirleniyor. Han ise kardeşlerini yeniden psikoloğa götürmek istiyor. Diğer yandan ise Han ailesindeki sırları Esat'a açıklıyor ve kendisinin de geceleri çöp topladığını itiraf ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin kendi dairelerine taşınmasını istemeyen Safiye olay çıkardı. Han ablasını zorla sakinleştirmeye çalıştı.

Diğer yandan aynı apartmanda yaşamaya başlayan Han ile İnci arasında yakınlaşma başladı. İkili sık sık buluşmaya başladı.

Ailenin en normal üyesi olarak görünen Han'ın ise geceleri çöp toplamaya çıktığı sahneler ise diziye damga vurdu. Masumlar Apartmanı final sahnesinde ise Han, İnci'yi evine davet etti. İkili aynı yatakta uykuya daldıkları sırasında Safiye'ye yakalandılar.