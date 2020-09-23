Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı izle! Aile sırları ortaya çıkıyor! Masumlar Apartmanı 2. son bölümde neler oldu?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi 22 Eylül Salı akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 29 Eylül Salı ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde, İnci ve Han'ı aynı odada uyurken gören Safiye çılgına dönüyor. Safiye ve Gülben tüm evi temizlemeye çalışırken, fazla deterjandan dolayı zehirleniyor. Han ise kardeşlerini yeniden psikoloğa götürmek istiyor. Diğer yandan ise Han ailesindeki sırları Esat'a açıklıyor ve kendisinin de geceleri çöp topladığını itiraf ediyor.
Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin kendi dairelerine taşınmasını istemeyen Safiye olay çıkardı. Han ablasını zorla sakinleştirmeye çalıştı.
Diğer yandan aynı apartmanda yaşamaya başlayan Han ile İnci arasında yakınlaşma başladı. İkili sık sık buluşmaya başladı.
Ailenin en normal üyesi olarak görünen Han'ın ise geceleri çöp toplamaya çıktığı sahneler ise diziye damga vurdu. Masumlar Apartmanı final sahnesinde ise Han, İnci'yi evine davet etti. İkili aynı yatakta uykuya daldıkları sırasında Safiye'ye yakalandılar.
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir dizi olan Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer de yer alıyor. OGM Pictures’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor.
Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.
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