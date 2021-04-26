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Masumlar Apartmanı 31. bölümde neler olacak? Han ve Naci gerçeği ortaya çıkacak mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

26.04.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 31. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han'ın zorla gizli bir yerde tuttuğu Naci kaçabilmek için elinden geleni yapacak. Naci'nin bir yemek kabına koyduğu yardım notunu Safiye görünce ortalık karışıyor. Diğer taraftan ise Esat, Han'a Gülben'e olan duygularını açıklıyor ve onu mutlu etmek istediğini söylüyor. İşte Masumlar Apartmanı 31. yeni bölüm fragmanı, fotoğrafları ve konusu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 27 Nisan Salı akşamı 31. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır.

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Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Masumlar Apartmanı 30. son bölüm final sahnesi! Gülben'e Anıl dehşeti! Masumlar Apartmanı'nda Naci gerçeği ortaya çıktıMasumlar Apartmanı 30. son bölüm final sahnesi! Gülben'e Anıl dehşeti! Masumlar Apartmanı'nda Naci gerçeği ortaya çıktı

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez.

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Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.
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İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur.

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Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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