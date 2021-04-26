Masumlar Apartmanı 31. bölümde neler olacak? Han ve Naci gerçeği ortaya çıkacak mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 27 Nisan Salı akşamı 31. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır.



Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez.

Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.



İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur.



Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.



